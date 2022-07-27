Дело лидера ДДТ Шевчука о дискредитации армии рассмотрят в суде 5 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы 5 августа рассмотрит протокол о дискредитации армии в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на 5 августа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ, после которого в отношении Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в петербургский суд. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". 15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а 18 июля дело было отправлено по подведомственности в Советский районный суд Уфы.

Также сообщалось, что 6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). "Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись", - отмечалось в сообщении объединенной пресс-службы судов северной столицы.