Суд в Петербурге вернул уфимской полиции протокол на лидера ДДТ Шевчука

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга вернул полиции протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, составленный в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Протокол возвращен составителям для устранения недостатков, уточняет пресс-служба.

"Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - приводит пресс-служба доводы суда.

Вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ, после которого в отношении Шевчука составили протокол по ч.1. ст. 20.3.3 КоАР РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что административное дело открыто в связи "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

Материалы должен был рассмотреть Советский районный суд Уфы, однако по письменному ходатайству музыканта их направили в петербургский суд. 26 мая сообщалось о поступлении материалов в Дзержинский районный суд северной столицы.