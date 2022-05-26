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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рок-группа ДДТ заявила о намерении продолжить концертную деятельность, опровергнув появившиеся накануне сообщения СМИ о ее прекращении.

"Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе коллектива во "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что лидер группы Юрий Шевчук якобы заявил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России.

Как сообщалось, вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ. После выступления на Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что административное дело открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта". Позже сообщалось, что протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы ДДТ из Советского райсуда Уфы передан на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.

Позже представитель группы сообщил "Интерфаксу", что ДДТ намерена провести все запланированные и перенесенные концерты, информации от организаторов о возможной отмене не поступало.

ДДТ Юрий Шевчук
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