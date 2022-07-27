В Ростуризме заявили, что снятие наличных с карты "Мир" на Кубе пока недоступно

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Снятие наличных песо с банковской карты "Мир" в банкоматах Кубы пока недоступно, работа по запуску обслуживания платежной системы еще ведется, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы "Мир", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в министерстве туризма Кубы сообщили, что банкоматы в Гаване и на курортах стали принимать карты российской национальной платежной системы "Мир".

В настоящее время карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.