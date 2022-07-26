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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Банкоматы Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир". Об этом сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только ее принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", - рассказал он.

Как отметил Пельисер, банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах.

О том, что Национальная система платежных карт прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.

Ранее также сообщалось, что РФ прорабатывает вопрос обслуживания карт национальной платежной системы "Мир" с Египтом и Венесуэлой.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против РФ ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Весной из-за санкций на авиаотрасль РФ полеты на Кубу были приостановлены. Туроператоры предлагают путешествия на остров на рейсах со стыковками, но стоимость перелета "туда-обратно" теперь намного выше и достигает нескольких сотен тысяч рублей на человека.

Куба
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