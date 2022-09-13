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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Российские авиакомпании запустят рейсы на Кубу в ближайшее время

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Несколько российских авиакомпаний в ближайшее время планируют возобновить полеты на Кубу, сообщила пресс-служба Росавиации.

Российские авиакомпании из-за внешних ограничений приостановили полеты на Кубу с марта 2022 г. При этом в конце августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что крупные туроператоры объявляли о возобновлении полетов на Кубу с 1 октября, в частности, рейсами авиакомпании Nordwind.

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Согласно сообщению пресс-службы Росавиации, 12 сентября министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда в ходе рабочего визита в РФ обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько вопрос возобновления авиаперевозок между странами "с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний".

Нерадько проинформировал кубинских партнеров, что "с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время".

Как отмечалось в сообщении Росавиации, министр туризма Кубы, в свою очередь, приветствовал решение о возобновлении полетов. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение числа полетов между двумя странами.

Россия Куба
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