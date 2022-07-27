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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку в Коми

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Коми легкомоторный самолет "Вильга", принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку вне аэродрома в Княжпогостском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

На борту был только пилот, он получил ссадины головы.

По данным МЧС, самолет выполнял пробный полет после технического обслуживания.

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета уже начали проверки.

В прокуратуре уточнили, что авария случилась в поселке городского типа Евма около 11 утра. Предварительной причиной вынужденной посадки там назвали техническую неисправность самолета.

ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, преемник ДОСААФ СССР, с 1992 по 2009 год организация называлась РОСТО. В 2016 году организация стала соучредителем "Юнармии".

Коми МЧС Евма ДОСААФ
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