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ДОСААФ России приостановил полеты самолетов L-410

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полеты L-410 в аэроклубах ДОСААФ России приостановлены до выяснения причин крушения самолета этого типа в Татарстане, сообщила в воскресенье пресс-служба оборонного общества.

Отмечается, что решение принято по указанию председателя организации Александра Колмакова.

Как сообщалось, в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.

По данным Минздрава РФ, в результате крушения погибли 16 человек, шесть пострадали.

В июне в Кемеровской области произошла практически аналогичная катастрофа с тем же типом самолета, который эксплуатировался ДОСААФ. Тогда погибли четыре человека, еще один скончался в больнице.

Татарстан L-410 ДОСААФ

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