Генпрокурор сообщил о "запредельном спектре нарушений" в связи с катастрофой L-410

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Проверка крушения самолета L-410 с парашютистами ДОСААФ в Татарстане выявила "запредельный спектр нарушений", заявил в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов.

"Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек, высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России. Проведенной по горячим следам проверкой установлен запредельный спектр нарушений от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов",- сказал он.

Теперь, по его словам, военные прокуроры проверяют все учреждения ДОСААФ, их докладов он ждет к 15 декабря. В 2021 году Генпрокуратура проведет контрольные проверочные мероприятия.

Краснов сказал депутатам, что причинами большинства авиапроисшествий по-прежнему остаются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов.

Прокурорские проверки, по его слова, выявили многочисленные нарушения в организации авиаперелетов малой авиации, "повсеместно установлено отсутствие необходимой разрешительной документации".

"В Центральном и Северо-Западном транспортных регионах широко распространена практика коммерческого использования воздушных судов авиации общего назначения. При этом допускаются полеты в ночное время, передача пилотирования пассажирам",- сказал он.

Генпрокурор считает, что это отчасти связано с пробелами в нормативной базе, поскольку прямая ответственность за подобные действия не установлена.

Самолет Мензелинского аэроклуба ДОСААФ разбился 10 октября перед посадкой. Погибли 16 человек, в том числе оба пилота, шестеро были госпитализированы. Вероятной причиной крушения назывался отказ одного из двигателей.