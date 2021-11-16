Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генпрокурор сообщил о "запредельном спектре нарушений" в связи с катастрофой L-410

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Проверка крушения самолета L-410 с парашютистами ДОСААФ в Татарстане выявила "запредельный спектр нарушений", заявил в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов.

"Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек, высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России. Проведенной по горячим следам проверкой установлен запредельный спектр нарушений от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов",- сказал он.

Теперь, по его словам, военные прокуроры проверяют все учреждения ДОСААФ, их докладов он ждет к 15 декабря. В 2021 году Генпрокуратура проведет контрольные проверочные мероприятия.

Краснов сказал депутатам, что причинами большинства авиапроисшествий по-прежнему остаются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов.

Прокурорские проверки, по его слова, выявили многочисленные нарушения в организации авиаперелетов малой авиации, "повсеместно установлено отсутствие необходимой разрешительной документации".

"В Центральном и Северо-Западном транспортных регионах широко распространена практика коммерческого использования воздушных судов авиации общего назначения. При этом допускаются полеты в ночное время, передача пилотирования пассажирам",- сказал он.

Генпрокурор считает, что это отчасти связано с пробелами в нормативной базе, поскольку прямая ответственность за подобные действия не установлена.

Самолет Мензелинского аэроклуба ДОСААФ разбился 10 октября перед посадкой. Погибли 16 человек, в том числе оба пилота, шестеро были госпитализированы. Вероятной причиной крушения назывался отказ одного из двигателей.

Генпрокуратура Игорь Краснов Госдума ДОСААФ Татарстан

Новости по теме

Новости

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

"Аэрофлот" планирует продлить программу "плоских" тарифов на 2022 год

В трети регионов РФ выявили картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных

РФ возобновит авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой и Аргентиной с 1 декабря

РФ возобновит авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой и Аргентиной с 1 декабря

Отменен заочный арест белоруса, передавшего видео с пытками в саратовской колонии

Отменен заочный арест белоруса, передавшего видео с пытками в саратовской колонии
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлены минимальные с конца октября 36,8 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлены минимальные с конца октября 36,8 тыс. случаев COVID-19

Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID

Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID

ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов

ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов

В Госдуме опровергли возможность испытаний противоспутникового оружия

В Госдуме опровергли возможность испытаний противоспутникового оружия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });