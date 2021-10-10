Семеро пострадавших при крушении самолета в Татарстане госпитализированы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - После падения легкомоторного самолета в Мензелинском районе Татарстана семь человек доставлены в местную больницу, сообщает Минздрав Татарстана.

В региональном ведомстве добавили, что один пациент в крайне тяжелом состоянии.

Самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане в воскресенье, 10 октября.

Информацию о крушении подтвердили в МЧС. По предварительным данным, из упавшего самолета семь человек были извлечены живыми.

По данным источника агентства, потерпевший крушение L-410 с бортовым номером F-94591 с февраля 2014 года эксплуатируется Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России).

По словам источника, самолёт изготовлен в апреле 1987 года, тогда же он выполнил первый полёт.