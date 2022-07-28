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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Компания-владелец Tinder оштрафована на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал виновной американское дэйтинг-приложение Tinder в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Match Group LLC виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей", - огласил решение судья.

Ранее в четверг штрафы также получили WhatsApp LLC и американская Snap Inc., владеющая Snapchat.

Match Group LLC - американская технологическая компания, которой принадлежит приложение для онлайн-знакомств Tinder.

Как передаtт корреспондент, представители Match Group LLC в суде заявили, что компания не признает вину в инкриминируемом правонарушении, и просили суд прекратить производство по административному делу в связи с отсутствием состава.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные в РФ компаний в ведомстве назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Tinder
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