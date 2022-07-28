WhatsApp оштрафован на 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал виновным в административном правонарушении WhatsApp LLC за совершение компанией повторного правонарушения, выразившегося в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Признать WhatsApp LLC виновной в совершении административного правонарушения, и назначить штраф в размере 18 млн рублей", - огласил решение судья.

WhatsApp признан виновным по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

Компания WhatsApp Inc., создавшая мессенджер, с октября 2014 года принадлежит Meta. Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, деятельность Meta запрещена в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.