Кравцов предложил ввести мораторий на сдачу ЕГЭ и ОГЭ для украинских выпускников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский министр просвещения Сергей Кравцов предложил ввести пятилетний мораторий на сдачу Единого госэкзамена выпускниками школ на подконтрольных России территориях Украины.

Он сообщил об этом на практикуме для учителей из школ ДНР и ЛНР в центре "Сириус" и добавил, что при необходимости мораторий может быть продлен.

Так он ответил на слова учителя из Мариуполя о том, что школьники проходили обучение на украинском языке, и не смогут быстро подготовиться к сдаче единых госэкзаменов на русском языке.

Министр считает, что выпускникам надо дать возможность "сдавать ЕГЭ и ОГЭ только по желанию", а поступать в вузы по целевым местам.

9 июня Минпросвещения объявило о решении перевести школы Донбасса уже с сентября на российские образовательные стандарты. С 14 июня для этого начали проводить курсы по повышению квалификации местных учителей. Школы Донбасса пообещали обеспечить российскими учебниками.

9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинский язык остается государственным в тех районах и областях Украины, которые перешли под контроль России, но решение данного вопроса в дальнейшем будет зависеть от волеизъявления местного населения. Предполагается, что изучение украинского как родного языка в таких школах ограничиваться не будет.