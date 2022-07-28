Минтуризма Болгарии отметило рост турпотока из России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы все активнее посещают Болгарию, несмотря на отсутствие прямых рейсов, сообщает портал Dnes со ссылкой на данные министра туризма страны Христо Проданова.

"Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов, в январе-мае зафиксировано 33,58 тысячи прибытий российских туристов с ночевкой в Болгарию, - заявил министр. - Это в 3,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Он отметил, что консульская служба при посольстве Болгарии в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без ограничений.

По его данным, россияне добираются до болгарских морских курортов в основном через Стамбул и Ереван.

"Ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление, все готовы продолжать свою работу и адаптироваться к новым условиям, - заявил Проданов.

Болгария пытается усилить свои позиции на туристических рынках ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии - Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Белоруссии.