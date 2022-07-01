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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о закрытии посольства России в Болгарии будет рассмотрен в МИД РФ, при необходимости будет сделан доклад президенту, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее посол РФ Элеонора Митрофанова выступила с заявлением на странице российской дипмисии в соцсетях. Она сообщила, что обращение российской стороны к МИД Болгарии было проигнорировано. "В связи с этим намерены немедленно поставить вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве", - написала Митрофанова.

Она добавила, что будет ставить этот вопрос перед руководством России.

Песков ответил на вопрос "Интерфакса", получили ли в Кремле обращение главы дипмиссии, и будет ли оно рассмотрено. "(Вопрос - ИФ) будет рассматриваться МИД (России - ИФ), и при необходимости докладываться президенту", - сообщил представитель Кремля.

28 июня власти Болгарии объявили, что страну должны покинуть в общей сложности 70 дипломатических и административно-технических сотрудников посольства России и других российских загранучреждений на территории страны.

Позднее посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 сотрудников. Однако и.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения.

Болгария МИД РФ Дмитрий Песков
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