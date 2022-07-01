Болгарские политики потребовали урегулировать ситуацию с высылкой российских дипломатов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности вице-премьера Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова в обращении к парламенту потребовала принять решение, в соответствии с которым глава МИД страны Теодора Генчовска должна была бы отменить вердикт о выдворении сотрудников российского посольства в России.

"Глава МИД имеет право отменить это решение, кроме того, необходимо провести тщательное расследование относительно того, в отношении скольких человек имеются доказательства того, что они вели разведдеятельность, от них и надо потребовать, чтобы они уехали", - приводит слова Ниновой Болгарское национальное радио.

"Так мы соблюдем международное право, сможем преодолеть огромную пропасть, к которой мы движемся, между русофильством и русофобией. Не из-за евроатлантизма или евразийства, а из-за одного-единственного - национальных интересов и перспектив болгарского народа", - добавила она.

Более радикальную позицию заняла партия "Возрождение", которая обратилась за оценкой действий и.о. премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в прокуратуру.

"Мы требуем (от прокуратуры) проверить действия болгарского правительства, и в частности, его главы Кирила Петкова, поскольку пресса опубликовала его заявления о существовании трех докладов Государственной службы национальной безопасности (ГСНБ), на основании которых было принято единоличное решение, а не решение Совета безопасности", - сообщил Болгарскому национальному телевидению депутат от другой парламентской партии "Возрождение" Петар Петров.

"В других СМИ появлялась информация о том, что никаких докладов не было. Президент также сообщил, что в его канцелярию не поступали доклады от ГСНБ. Появлялась информация о том, что решение было личным и устным от премьер-министра, в силу чего мы обращаемся в прокуратуру с просьбой проверить, были ли устные распоряжения, касающиеся составления списка с конкретным количеством российских дипломатов, которых следует выслать, и соответствует ли законодательству то, что было сделано", - сказал Петров.

И.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения об объявлении "персонами нон грата" 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии, сообщает Болгарское национальное радио. "Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства", - приводит радио слова Петкова.

Ранее Петков заявлял, что решение о высылке российских дипломатов было принято на основании нескольких докладов Государственного агентства национальной безопасности Болгарии. При этом президент страны Румен Радев узнал об этом решении по факту, когда находился в Мадриде на саммите НАТО.

"Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией", - сказал тогда Радев, отвечая на соответствующую просьбу болгарских журналистов. "Я надеюсь, что и.о. премьер-министра принял такое решение, основываясь на достоверной информации и что он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого", - добавил президент.

Позиция России

В ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников. "Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.

В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".

О решении Софии объявить "персонами нон грата" 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.