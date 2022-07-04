Лавров заявил, что посольство РФ в Софии уже сейчас не может нормально работать

Россия будет отвечать взаимностью на действия Болгарии, высылающей дипломатов РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Болгарии уже сейчас не в состоянии функционировать нормально, Москва будет отвечать взаимностью на действия Софии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Руководство самой Болгарии с удивлением восприняло объявленное и.о. премьер-министра решение, которое не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений. Что касается фактического положения дел "на земле", так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявив персонами нон-грата, большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии. Практически уже сейчас", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", - подчеркнул Лавров.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, идет ли речь о закрытии российского посольства в Болгарии.

О решении Софии объявить персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.

В ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников. "Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Ранее посол РФ Элеонора Митрофанова выступила с заявлением на странице российской дипмисии в соцсетях. Она сообщила, что обращение российской стороны к МИД Болгарии было проигнорировано. "В связи с этим намерены немедленно поставить вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве", - написала Митрофанова. Она добавила, что будет ставить этот вопрос перед руководством России.

И.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения касательно высылки российских дипломатов.