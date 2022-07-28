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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В МИД РФ заявили, что Лавров поговорит с Блинкеном при свободном времени в графике

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание просьбе госсекретаря США Энтони Бликена о телефонном разговоре, когда ему позволит собственный график, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", - сказал Захарова, комментируя по просьбе "Интерфакса" соответствующее заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

Ранее в четверг Прайс заявил, что американская сторона работает над тем, чтобы организовать разговор Блинкена и Лаврова.

"У меня нет никаких новых данных о том, когда они смогут поговорить. Но мы продолжаем обсуждать это по соответствующим каналам", - отметил он.

Однако Прайс указал на то, что Блинкен намерен затронуть лишь ряд тем, и это не будут переговоры по поводу кризиса на Украине. Также он отметил, что этот разговор, в случае его проведения, нельзя считать нормализацией взаимодействия между США и Россией.

"Это не будут переговоры по Украине. Это не будет возвращением к нормальному взаимодействию", - сказал он.

Накануне Блинкен заявил, что намерен провести разговор с Лавровым в ближайшие дни. Он рассчитывает, в частности, обсудить дальнейшую судьбу удерживаемых в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В МИД РФ отметили, что российской стороне не поступало обращений из Вашингтона о разговоре Блинкена с Лавровым.

"Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было", - заявили в российском дипведомстве.

МИД РФ Сергей Лавров Энтони Блинкен
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