Блинкен рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в ближайшие дни провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он сообщил об этом журналистам в Госдепартаменте и добавил, что это будет их первый разговор с того момента, как Россия начала спецоперацию на Украине.

Блинкен намерен обсудить с Лавровым судьбу задержанных в России американцев и тему экспорта украинского зерна.

"Я подниму вопрос, который является приоритетом для нас. Это освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - указал он.

По его словам, американская сторона несколько недель назад сделала Москве предложение, которое может содействовать их освобождению. Представители Москвы и Вашингтона постоянно контактируют и обсуждают это предложение.

14 июля представитель МИД Мария Захарова сказала, что Москва готова к предметной работе по возможному обмену с США заключенными, но призывает Вашингтон не спекулировать на этой теме и не поднимать шумиху в СМИ.

Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая играет за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана по прилете в Москву из отпуска на родине в феврале 2022 года. В ее багаже нашли гашишное масло. Она была арестована. Сейчас процесс по ее делу идет в Химкинском горсуде. Грайнер в суде сказала, что знает о запрете ввозить в Россию наркотики, а картриджи с медицинской марихуаной положила в багаж случайно, когда собиралась в спешке.

Бывший морпех Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России.

В конце апреля было объявлено, что Россия и США договорились обменять осужденного в Москве американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2010 году в США по делу о подготовке перевозки кокаина. Осужденных обменяли в Турции. Рид получил срок в России за сопротивление полицейским при задержании.