Эксперимент по дистанционной продаже лекарств планируют провести в трех регионах РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по дистанционной продаже ряда лекарств, отпускаемых по рецептам, может начаться в Москве, Белгородской и Московской областях в марте 2023 года.

"Мы сегодня рассмотрим соответствующий проект федерального закона, документом предлагается начать такой эксперимент в марте следующего года пока в трех российских субъектах - это Москва, Белгородская и Московская область", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь идет о продаже онлайн ряда лекарств, которые отпускаются по рецептам, в том числе электронным. "Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно. Для многих граждан дистанционный формат покупки удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить даже из дома, он позволит сделать лечение более доступным", - сказал Мишустин.

При этом глава правительства подчеркнул, что главное - обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при реализации лекарств в такой форме.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава уточнили, что законопроект предполагает утверждение перечня доступных для дистанционной торговли лекарств министерством здравоохранения. Документ обязывает также аптечные организации при подобных продажах "обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина", которому доставят лекарство, добавили в министерстве.

По мнению разработчиков инициативы, ее реализация увеличит доступность рецептурных лекарств "для всех групп граждан (...) в том числе в условиях пандемии".

В апреле 2020 года в РФ был принят закон об онлайн-продаже безрецептурных препаратов, эта мера вводилась в числе первоочередных по борьбе с COVID-19. Кроме того, до 1 января 2021 года была разрешена дистанционная продажа рецептурных лекарств. В целом, идея об онлайн-продаже препаратов, продаваемых в аптеках по рецептам, под строгим контролем Росздравнадзора обсуждалась в Госдуме с 2019 года, и предлагалось ее ввести с 2022 года.