Правкомиссия поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, сообщила во вторник пресс-служба партии "Единая Россия".

Проект закона предусматривает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Законопроектом также предусмотрен ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов, с содержанием спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.

В пресс-службе привели слова замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, отметившего, что если в течение года эксперимент даст положительные результаты, эта инициатива будет распространена на постоянной основе на всей территории России.

Продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года.

В пресс-службе также отметили, что "Единая Россия" неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре. На форуме "Деловая Россия" 3 февраля инициативу поддержал и президент.