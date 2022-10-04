Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продаже рецептурных лекарств по интернету; предусмотрен трехлетний срок действия его положений - с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Закон предусматривает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Закон устанавливает ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента либо его представителя будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам обсуждения закона на заседании в нижней палате предложил профильным комитетам вернуться к этому вопросу через полгода, проанализировать, если будут, обращения от регионов с тем, чтобы потом можно было принять соответствующие поправки.