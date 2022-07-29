Число судов на линии калининградского морского транзита увеличилось до семи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сухогруз "Капитан Миронов" встал на морскую линию грузового транзита между Калининградской областью и основной территорией РФ, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ООО "Трансмарин" (генеральный агент судна) Николай Апехтин.

"Капитан Миронов", владельцем которого является ОАО "Северное морское пароходство", совершил свой первый рейс между портами Санкт-Петербурга (порт Бронка - ИФ) и Калининграда. Судно стало седьмым на линии калининградского транзита. В настоящее время оно начинает движение с рейда Балтийска, на который прибыл сегодня утром, в Калининградский морской торговый порт. Трюмы судна загружены на 100%", - сказал Апехтин.

По его словам, в первом рейсе в регион доставлено большое количество различного металла, в том числе жесть для производства консервных банок. Также на борту разнообразные строительные материалы, цемент в "биг-бэгах", контейнеры с потребительскими товарами и продовольствием.

"Отмечу, что заказы на перевозку грузов у нас есть и на обратный рейс. Так, специально для калининградских производителей мебели мы нашли и арендовали дефицитные контейнеры, которые будем предоставлять предприятиям для отправки готовой продукции в Россию. Большое количество заказов есть и на доставку грузов в Калининградскую область", - сказал Апехтин.

Он напомнил, что грузовместимость судна "Капитан Миронов" составляет 4,35 тыс. тонн (173 TEU). Судно имеет ледовый класс, что позволяет ему обеспечить круглогодичную навигацию на линии. Оно может перевозить пиломатериалы, бревна, зерно навалом, навалочные грузы класса А, С, генеральные грузы, 20-футовые и 40-футовые контейнеры, опасные грузы.

ООО "Трансмарин" также является генеральным агентом сухогруза "Холмогоры", которое "Северное морское пароходство" в начале июля вывело на калининградскую линию.

Как сообщалось, значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками.

На текущей неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что к концу сентября на линии морского грузового транзита будут работать до 12 судов.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "Капитан Миронов" и "СТК-1004", "СТК-1019.