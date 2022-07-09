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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Глава Минтранса заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Калининградская область не окажется в транспортной блокаде из-за ситуации с ограничениями по транзиту, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на сессии форума "Территория смыслов".

"Точно нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос модератора.

"Калининград не в блокаде, мы за этим следим очень внимательно, и мы пока обеспечиваем морем", - сказал министр, отметив, что отказываться от железной дороги было бы контрпродуктивно.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям - Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор".

На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозит сухогруз "Холмогоры". В ближайшее время на этой линии начнет работу еще один сухогруз.

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Губернатор Антон Алиханов заявил 5 июля, что "если ЕС не отменит недавние ограничения на грузовой транзит, нам потребуется еще 4-5 судов для обеспечения региона тем товарооборотом, который связан именно с санкционными грузами". При этом глава региона отметил, что большая часть грузооборота сохраняется в железнодорожном и автомобильном формате.

После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность выпуска новых директив для возможного возобновления транзита.

Калининград Калининградская область Минтранс Виталий Савельев
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