Голикова призвала предотвратить дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия, как и весь мир, находится в стадии подъема заболеваемости коронавирусом, необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба борьбе с коронавирусом. Ее слова приводит аппарат вице-премьера.

"При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала она.

Голикова предупредила, что, хотя коронавирусная инфекция чаще протекает легко и похожа по тяжести течения на обычное ОРВИ, она может вызвать и осложнения.

Она призвала сограждан бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих:" обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться".

По итогам заседания оперативного штаба Голикова сформулировала ряд поручений для регионов.

По данным оперативного штаба, в стране прирост заболеваемости за последние сутки составил 11 422 новых случая.