Голикова призвала предотвратить дальнейший рост заболеваемости COVID-19
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия, как и весь мир, находится в стадии подъема заболеваемости коронавирусом, необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба борьбе с коронавирусом. Ее слова приводит аппарат вице-премьера.
"При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала она.
Голикова предупредила, что, хотя коронавирусная инфекция чаще протекает легко и похожа по тяжести течения на обычное ОРВИ, она может вызвать и осложнения.
Она призвала сограждан бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих:" обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться".
По итогам заседания оперативного штаба Голикова сформулировала ряд поручений для регионов.
По данным оперативного штаба, в стране прирост заболеваемости за последние сутки составил 11 422 новых случая.