В России за сутки COVID-19 заболели более 11,4 тыс. человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ превысил 11,4 тысячи случаев, госпитализированы более 1,7 тысячи человек, скончались 39 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 29 июля в РФ выявлено 11 422 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 39 человек, накануне штаб сообщал о 41 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 11 515 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, количество новых случаев за сутки продолжает держаться на уровне значений середины апреля, когда в сутки фиксировалось около 11,5 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 4 670 человек, или на 6,9% меньше в сравнении с 28 июля ", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 576 973 случая заражения коронавирусом, 382 352 умерших и 17 963 133 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.