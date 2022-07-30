Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с середины апреля превысил 12,2 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 30 июля, в РФ выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 634 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,2%", - сообщили в штабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 43 человека, накануне сообщалось о 39 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 11 422 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 826. Количество новых случаев за сутки впервые с середины апреля превысило 12 тыс. заболевших.

Выздоровели за сутки 6 209 человек, или на 33% больше в сравнении с 29 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 589 221 случай заражения коронавирусной инфекцией, 382 395 умерших и 17 969 342 выздоровевших.