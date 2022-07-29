Москалькова выразила надежду на возвращение Бута в Россию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу заявила, что надеется на возвращение россиянина Виктора Бута на родину в результате идущих между Россией и США переговоров.

"Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные-органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Омбудсмен отмечает, что больше 10 лет "Виктор Бут находится в американской тюрьме в связи с неправосудным приговором, который носит политическую направленность".

27 июля телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрил идею об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, и соответствующее предложение было сделано Москве. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы, в частности, обсудить судьбу задержанных в РФ американцев.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент договоренностей о таком обмене нет. В пятницу CNN сообщил, что сотрудники администрации президента США разочарованы отсутствием конкретной реакции Москвы на предложение об обмене.