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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Москалькова выразила надежду на возвращение Бута в Россию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу заявила, что надеется на возвращение россиянина Виктора Бута на родину в результате идущих между Россией и США переговоров.

"Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные-органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Омбудсмен отмечает, что больше 10 лет "Виктор Бут находится в американской тюрьме в связи с неправосудным приговором, который носит политическую направленность".

27 июля телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрил идею об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, и соответствующее предложение было сделано Москве. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы, в частности, обсудить судьбу задержанных в РФ американцев.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент договоренностей о таком обмене нет. В пятницу CNN сообщил, что сотрудники администрации президента США разочарованы отсутствием конкретной реакции Москвы на предложение об обмене.

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Сейчас Бут отбывает наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года, поскольку в ее ручной клади было обнаружено гашишное масло. Спортсменке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере. Грайнер находится под стражей, в настоящее время ее дело рассматривает Химкинский городской суд.

Татьяна Москалькова Виктор Бут США
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