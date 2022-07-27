У адвокатов Уилана нет информации о его возможном обмене на Бута

При этом защита осужденного в РФ американца допускает такой сценарий

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана не располагают информацией о возможном обмене их подзащитного на находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

"С нами пока никто не связывался, никакой информации по обмену пока нет", - сообщили в среду "Интерфаксу" адвокаты Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова.

При этом, отвечая на вопрос агентства, Жеребенков заявил, что "обмен Уилана на Бута вполне реален".

"Ярошенко же обменяли, почему их нереально? Там есть свои варианты", - сказал адвокат.

В свою очередь, Дэвид Уилан сообщил "Интерфаксу", что надеется на скорое возвращение брата домой.

"Мы надеемся, что российское правительство ответит правительству США и примет это предложение или пойдет на иную уступку, которая позволит Полу вернуться домой к своей семье", - сказал Дэвид Уилан.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Джо Байдена предложила Москве обменять осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в Химках судят за контрабанду наркотиков.

По данным собеседников телеканала, президент Байден поддержал этот план. Поддержка президента позволяет обойти возражения Минюста США, который, как правило, выступает против любых подобных обменов, отметила телекомпания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что в ближайшие дни намерен провести разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого собирается обсудить в том числе освобождение Уилана и Грайнер.

Задержание Грайнер

Дело Бриттни Грайнер, которая играет за екатеринбургский клуб УГМК, слушает сейчас Химкинский суд. Ее задержали и арестовали после того, как по прилете в Россию в ее багаже нашли гашишное масло. В суде она сказала, что в отпуске в США принимала медицинскую марихуану по назначению врача и положила ее в багаж случайно, когда в спешке собирала вещи.

Дело Пола Уилана

Бывший морпех Пол Уилан в июне 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России. Сейчас он находится в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Дело Виктора Бута

В 2012 году американский суд приговорил Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам, которые могли угрожать интересам США. Сейчас Бут отбывает наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Обмен Рида на Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Американец Тревор Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

27 апреля стало известно, что Рида обменяли на Ярошенко. Они вернулись к себе на родину. Как впоследствии заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен Ярошенко стал возможен после женевской встречи Путина и Байдена.