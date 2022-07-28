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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В МИД РФ сообщили о ведущихся переговорах об обмене граждан России и США

В МИД РФ сообщили о ведущихся переговорах об обмене граждан России и США
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон пока не достигли конкретного результата по вопросу обмена граждан двух стран, находящихся в местах заключения, переговоры по данному поводу ведутся, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Так она, в частности, ответила на просьбу прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что США сделали России "серьезное предложение" по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон", - добавила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова США
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