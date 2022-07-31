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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Сенатор назвал целью возможного ответа на атаку в Севастополе "центр принятия решений" в Киеве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что на атаку беспилотника в Севастополе нужно реагировать "ответом по центру принятия решений" в Киеве или по базам в Одессе и Николаеве.

"Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве", - написал Джабаров у себя в телеграм-канале.

Самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром в воскресенье. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ отменены.

Севастопольский губернатор назвал виновной украинскую сторону.

Совет Федерации Совфед Владимир Джабаров Севастополь
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