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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ГИБДД уточнили данные о жертвах ДТП с маршруткой на Ставрополье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, жертвами автоаварии с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, произошедшей в воскресенье в районе Светлограда в Ставропольском крае, стали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в краевом УГИБДД.

Пять человек были доставлены в больницу, добавил представитель УГИБДД.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В воскресенье в 12:30 на 502 км автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь", вблизи Светлограда, водитель автомобиля "Шевроле Круз", совершая обгон, где это разрешено, не убедился в его безопасности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью". От удара оба автомобиля загорелись.

По данным пресс-службы УГИБДД, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа. В ГАЗели в момент ДТП было 8 пассажиров и водитель.

Возбуждено два уголовных дела.

Ставропольский край
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