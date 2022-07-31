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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В прокуратуре уточнили число погибших в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, жертвами аварии с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в районе Светлограда в Ставропольском крае стали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе прокуратуры края.

"По уточненным данным, число погибших в автоаварии возросло до шести, один пострадавший скончался в больнице", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, среди погибших водители транспортных средств и трое пассажиров маршрутного такси, в том числе ребенок. Проводится проверка.

Ранее краевое УГИБДД сообщало, что в 12:30 вблизи Светлограда водитель автомобиля Шевроле Круз, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью.

Предварительно сообщалось о пяти погибших, среди которых ребенок. Шесть человек были доставлены в больницу Петровского округа.

По данным пресс-службы УГИБДД, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что лично будет отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим. Он также сообщал в своем телеграм-канале о восьми погибших в ДТП, но затем уточнил, что их, по предварительным данным, было пять.

Ставропольский край
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