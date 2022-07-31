Два уголовных дела заведено после ДТП с маршруткой на Ставрополье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели шести человек в аварии с участием маршрутного микроавтобуса в районе Светлограда в Ставропольском крае будут расследовать в рамках двух уголовных дел.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В свою очередь, как сообщает СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В воскресенье, 31 июля, вблизи Светлограда водитель "Шевроле Круз", совершая обгон в разрешенном месте, не убедился в его безопасности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью". От удара оба автомобиля загорелись.

Среди погибшихоба водителя четверо пассажиров маршрутного такси.

По данным пресс-службы УГИБДД, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа.