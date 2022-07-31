Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Два уголовных дела заведено после ДТП с маршруткой на Ставрополье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели шести человек в аварии с участием маршрутного микроавтобуса в районе Светлограда в Ставропольском крае будут расследовать в рамках двух уголовных дел.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В свою очередь, как сообщает СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В воскресенье, 31 июля, вблизи Светлограда водитель "Шевроле Круз", совершая обгон в разрешенном месте, не убедился в его безопасности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью". От удара оба автомобиля загорелись.

Среди погибшихоба водителя четверо пассажиров маршрутного такси.

По данным пресс-службы УГИБДД, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа.

Ставропольский край Светлоград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Желтый" уровень террористической опасности вводится в Севастополе

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту дислокации формирования "Кракен" в Харькове

В Морской доктрине РФ обозначены основные вызовы и угрозы нацбезопасности

В Морской доктрине РФ обозначены основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Глава Пенсионного фонда освобожден от должности

Путин сообщил, что поставка "Цирконов" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы

Пандемия коронавируса

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Путин утвердил Морскую доктрину РФ

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });