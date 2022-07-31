Пять человек погибли в столкновении микроавтобуса и легковушки на Ставрополье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в районе Светлограда в Ставропольском крае, есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в краевом УГИБДД.

"В 12:30 вблизи Светлограда произошло встречное столкновение пассажирской "Газели" и легкового автомобиля "Шевроле", - рассказал представитель УГИБДД

В результате ДТП оба автомобиля загорелись. "На данный момент известно о пяти погибших и шести раненых", - сообщил собеседник агентства.

Пресс-служба краевого УГИБДД отмечает, что авария произошли на 502 км автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь".

"Водитель автомобиля Шевроле Круз, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа.

"Среди пяти погибших - ребенок. Шесть человек доставлены в больницу Петровского округа, за их жизни борются врачи", - сказали в ведомстве.

В свою очередь краевая прокуратура отметила, что по данному факту проводится проверка. Уточняется, что на момент ДТП в маршрутном такси находились предположительно восемь пассажиров.