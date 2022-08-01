В Кремле считают, что ситуация с ремонтом турбин для СП1 требует решения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - У Кремля нет дополнительных комментариев по проблеме турбин и обслуживания оборудования "Северного потока 1", ситуация требует решения, но Россия мало что здесь может сделать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию положения дел: есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные сложности, которые были привнесены, искусственные сложности, теми самыми незаконными санкциями и ограничениями", - сказал он.

По его словам, "эту ситуацию нужно "расшивать", и здесь мало что может сделать российская сторона".

В конце июля зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что маршрут транспортировки из Канады газотурбинного двигателя для "Северного потока" был изменен, и этот актив, по его словам, оказался под риском санкций Европейского союза и Великобритании.

Маркелов считает, что это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию - и теперь, чтобы принять отремонтированный двигатель, компании нужно получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС, а также Великобритании.