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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Правительство РФ выделит закрытым аэропортам юга еще около 2,5 млрд руб.

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит закрытым с 24 февраля аэропортам юга и центральной части страны дополнительные субсидии в размере около 2,5 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент поручал поддержать их коллективы во время вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд руб.", - сказал Мишустин ходе заседания правительства в среду.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в марте-июне правительство выделило им ранее 3,1 млрд руб.

В начале августа Росавиация сообщала о подготовке распоряжения о продлении субсидирования южных аэропортов на III квартал этого года. Для этого предлагалось выделить еще 2,4 млрд руб.

Михаил Мишустин
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