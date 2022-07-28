Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 5 августа

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 5 августа.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила журналистам представитель ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.