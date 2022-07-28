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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 5 августа

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 5 августа
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 5 августа.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила журналистам представитель ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

Росавиация Анапа Белгород Брянск Воронеж Геленджик Краснодар Курск Липецк Ростов-на-Дону Симферополь и Элиста
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