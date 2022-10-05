Аккредитованные IT-компании должны подать сведения для подтверждения статуса до июня

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Все аккредитованные IT-компании, включая те, что планируется аккредитовать по новым правилам, должны будут подать сведения, подтверждающие право на аккредитацию, до 1 июня 2023 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"До 1 июня следующего года компании уже аккредитованные и те, кто будет аккредитован сейчас, вы будете обязаны подать документы, подтверждающие выполнение требований. Прежде всего, по профильности дохода и по средней зарплате", - сообщил Шадаев.

По словам министра, ведомство проверит представленные сведения до 1 июля.

"Те компании, которые не подадут, или чьи данные будут не соответствовать нашим требованиям, или <...> налоговая нам подтвердит, что не соответствуют - естественно, вот эти компании будут лишены аккредитации однозначно", - добавил Шадаев.

Также он сообщил, что ранее аккредитованные компании с косвенным государственным участием смогут пройти переаккредитацию, если подтвердят соответствие требованиям. Компании, в которых 50% и более принадлежит государству, переаккредитоваться не смогут.

По словам Шадаева, Минцифры рассчитывает 7 октября утвердить приказ, определяющий перечень направлений IT-деятельности, который даст компаниям право на аккредитацию. При этом компании, аккредитованные по старому порядку с другими ОКВЭД, смогут свободно пройти переаккредитацию, заверил министр.

1 октября правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также будет учитываться средняя зарплата сотрудников, а компания должна будет иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного.