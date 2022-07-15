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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
Денис Мантуров на внеочередном пленарном заседании Госдумы РФ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли.

394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

По итогам голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что новые полномочия Думы об утверждении ряда министров и вице-премьеров требуют нового отношения к ним.

"Давайте исходить из того, что это наша ответственность. Мы сегодня, приняв решение об утверждении в должности Дениса Валентиновича (Мантурова), берем ответственность за то, что будем отказывать помощь и поддержку в развитии промышленности нашей страны, в решении других задач", - сказал Володин

Во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом ввел новую должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил введение этой должности в структуре правительства необходимостью принятия быстрых решений в условиях беспрецедентных санкций.

"Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сказал он, открывая заседание правительства в четверг.

Мишустин охарактеризовал Мантурова как "профессионала с большим опытом работы".

Госдума Денис Мантуров
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