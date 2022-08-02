Автор проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов осужден на 5 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по уголовному делу о вымогательстве и распространении порнографии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Воронцову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде во вторник.

В столичной прокуратуре в свою очередь добавили, что Воронцов также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" сроком на 10 лет, с лишением специального звания "майор полиции".

Воронцов признан виновным в вымогательстве, незаконном обороте порнографических материалов и оскорблении представителя власти.

По версии следствия и суда, Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московского МВД 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, фигурант опубликовал фото в своем сообществе в соцсети.

Кроме того, Воронцов признан виновным в незаконном обороте порнографических материалов с участием еще одной потерпевшей - также экс-сотрудницы органов внутренних дел.

Наконец, суд установил вину Воронцова в оскорблении оперативника, участвовавшего в обыске у него дома.

Вину Воронцов ни по одному из эпизодов не признал.