Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Автор проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов осужден на 5 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по уголовному делу о вымогательстве и распространении порнографии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Воронцову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде во вторник.

В столичной прокуратуре в свою очередь добавили, что Воронцов также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" сроком на 10 лет, с лишением специального звания "майор полиции".

Воронцов признан виновным в вымогательстве, незаконном обороте порнографических материалов и оскорблении представителя власти.

По версии следствия и суда, Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московского МВД 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, фигурант опубликовал фото в своем сообществе в соцсети.

Кроме того, Воронцов признан виновным в незаконном обороте порнографических материалов с участием еще одной потерпевшей - также экс-сотрудницы органов внутренних дел.

Наконец, суд установил вину Воронцова в оскорблении оперативника, участвовавшего в обыске у него дома.

Вину Воронцов ни по одному из эпизодов не признал.

Владимир Воронцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следствие попросило перевести ректора "Шанинки" из СИЗО под домашний арест

Что произошло за день: вторник, 2 августа

США ввели визовые ограничения в отношении почти 900 представителей властей РФ

США ввели визовые ограничения в отношении почти 900 представителей властей РФ

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

Грузовой трафик на М11 между Москвой и Петербургом с марта упал на 40%

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen в I полугодии утроилась

Первый россиянин, заразившийся оспой обезьян, выписан из больницы

Первый россиянин, заразившийся оспой обезьян, выписан из больницы

Совет Думы проведут 11 августа в опросном режиме

Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах

Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });