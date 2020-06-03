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Делом "полицейского омбудсмена" Воронцова займется СКР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы передала дело основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова из МВД в СКР, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в ответ на запрос агентства.

В настоящий момент Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи интимные фото впоследствии опубликовал в интернете. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Кроме того, в отношении Воронцова начата проверка из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Задержания у здания МВД в Москве

6
СКР Владимир Воронцов Омбудсмен полиции

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