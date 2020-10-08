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Завершено расследование дела "Омбудсмена полиции" Воронцова

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Столичные следователи завершили расследование уголовного дела создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который обвиняется по целому ряду статей уголовного кодекса.

Как напоминает СКР, Воронцов обвиняется в вымогательстве в крупном размере, клевете, распространении порнографии в интернете, и восьми эпизодах оскорбления представителей власти.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признал.

Следствие утверждает, что Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение его фотографий интимного характера.

"Не получив денежные средства, обвиняемый опубликовал их в одном из сообществ социальной сети. Аналогичные действия по размещению фотографий он совершил в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года в отношении другого сотрудника полиции", - добавили в СК.

Также, по данным следствия, в своем сообществе "Омбудсмен полиции" Воронцов публиковал оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел и материалы заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Омбудсмен полиции Владимир Воронцов

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