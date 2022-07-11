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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура обнаружила на сайте фотобанка Depositphotos заведомо недостоверные сведения о специальной военной операции Вооруженных сил РФ и призывы к участию в несогласованных акциях, в связи с чем доступ к этому ресурсу был заблокирован, заявили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Доступ к указанному сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили в РКН.

В ведомстве напомнили, что ранее фотобанк отказал в обслуживании пользователям в РФ и Белоруссии в связи с началом специальной военной операции на территории Украины.

В РоссииДоступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФЧитать подробнее

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в России ограничен доступ к странице сайта Depositphotos.com, посвященной действиям России на территории Украины, по требованию Генпрокуратуры от 1 июля.

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. Ресурс в настоящее время недоступен, убедился "Интерфакс".

7 марта фотобанк сообщил в своих социальных сетях, что приостанавливает обслуживание клиентов в РФ и Белоруссии в связи с действиями России на территории Украины и введенными санкциями. Сервис планирует возобновить работу в обоих странах, как только санкции будут отменены.

Depositphotos - международный фотобанк, предоставляющий услуги клиентам в 192 странах и оказывает поддержку на 20 языках. Основан украинским предпринимателем Дмитрием Сергеевым в 2009 году в Киеве. В октябре 2021 Depositphotos и другие проекты группы купила американская компания VistaPrint.

Depositphotos Роскомнадзор РКН
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