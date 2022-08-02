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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica
Фото: Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России онлайн-платформу Государственного департамента США ShareAmerica, следует из данных регулятора.

В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту share.america.gov по требованию Генпрокуратуры от 26 июля.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

"Интерфакс" направил в Роскомнадзор запрос о причинах блокировки ресурса.

ShareAmerica - это платформа Госдепартамента США для обмена историями и фотографиями об американском обществе, культуре и жизни, а также о принципах, лежащих в основе внешней политики страны и взаимодействия с миром, говорится на её сайте.

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