Путин подписал закон об оборотных штрафах IT-гигантам за отказ от "приземления"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах за неисполнение иностранными IT-гигантами требований закона о "приземлении". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сам "закон о приземлении действует с 2021 года. Он обязывает зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В марте в Госдуму были внесены поправки о введении оборотных штрафов для компаний, которые не выполняю требования этого закона.

Оборотные штрафы

За неисполнение требований закона "о приземлении" предусмеотрен административный штраф для юрлиц в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки компании, полученной от реализации всех товаров, но не менее 6 млн рублей.

За повторное правонарушение предусмотрены штрафы для юрлиц от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы такой выручки, но не менее 10 млн рублей, говорится в законе.

Сумма оборотных штрафов будет высчитываться от выручки компаний на территории России. Суммы предлагается считать от выручки за предыдущий календарный год, либо за предшествующую дате правонарушения часть календарного года, в котором случилось правонарушение, если компания не реализовывала товары (работы, услуги) в прошлом году.

Если владельцем иностранного информационного ресурса является частное лицо, то для него предлагается ввести штрафы от 200 до 400 тысяч рублей, за повторное правонарушение - от 300 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафов может составить от 400 до 800 тысяч рублей, за повторное нарушение - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, закон усиливает ответственность за повторное в течение года неисполнение оператором связи обязанности по ограничению или возобновлению доступа к запрещённой информации. За это вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 250 тысяч рублей; для юридических лиц от 500 тысяч до 4 миллионов рублей.

Техсредства

Также законом вводится штраф за нарушение оператором связи порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в России. Он составит для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За повтор такого нарушения штраф составит для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 до 5 млн рублей.

Кроме того, закон устанавливает с 1 января 2023 года ответственность для операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России интернета и сети связи общего пользования.

Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 тысяч до 1 млн рублей. Повторение нарушения повлечет штраф для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей.

Реклама

Кроме того, закон вводит штрафы операторам поисковых систем, провайдерам хостинга, рекламодателям и распространителям рекламы за неисполнение решений Роскомнадзора в отношении иностранных компаний, не исполнивших требования закона о "приземлении".

Так, за распространение запрещенной РКН рекламы иностранного юрлица, иностранный организации, не являющейся юрлицом, иностранного гражданина или лица без гражданства в интернете на территории России вводится штраф для граждан от 20 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц от 80 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц от 50 тысяч до 3 млн рублей.

Если эти же действия совершает иностранное лицо, то штраф составит для граждан от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 6 млн рублей.

Распространение запрещенной РКН рекламы на ресурсе иностранного юрлица, иностранной организации, не являющейся юрлицом, иностранного гражданина или лица без гражданства повлечет штраф для граждан в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц от 80 до 300 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 3 млн рублей.

За те же действия, совершаемые иностранным юрлицом либо иностранной организацией, не являющейся юрлицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства вводится штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 до 6 млн рублей.

За неисполнение иностранной компанией или иностранцем запрета РКН о сборе персональных данных россиян вводится штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 1,5 млн до 6 млн рублей.

За повторение этого нарушения штраф составит для граждан в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц от 6 до 18 миллионов рублей.

Несвоевременное предоставление в РКН или непредставление провайдером хостинга или иным лицом данных, позволяющих идентифицировать владельца иностранного ресурса в интернете на территории РФ либо предоставление недостоверных сведений повлечет штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление в РКН иностранной компанией или иностранцем, осуществляющими деятельность в интернете на территории России, сведений, либо предоставление недостоверных сведений предусмотрен штраф для граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.