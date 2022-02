Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Более половины из 13 компаний, включенных в перечень Роскомнадзора (РКН), начали "приземление" в РФ. В отношении неподчинившихся IT-гигантов, среди которых такие крупные игроки как Meta, Telegram и Google, регулятор вскоре планирует применить меры понуждения, а законодатель предложил ввести административную ответственность - оборотные штрафы.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду провел расширенное заседание, посвященное реализации закона о "приземлении". В нем участвовали представители отрасли, компаний, на которых направлен закон, а также РКН, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Центрального банка (ЦБ РФ).

Двое в лодке

Раньше всех полностью подчинилась закону ирландская "дочка" Apple (компания Apple Distribution International Ltd.), открыв представительство в РФ. По данным РКН, Apple осталось установить на своих ресурсах счетчик учета аудитории. За ней последовала шведская Spotify AB, владеющая музыкальным сервисом. Эти компании также зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН и формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

На заседании комитета замглавы РКН Вадим Субботин сообщил, что их примеру последовал Viber. Компания прислала в ведомство документы о создании в России представительства, однако в них пока не закреплены необходимые полномочия юрлица. "Ожидаем в ближайшее время, что коллеги нас проинформируют, что такие полномочия российскому юридическому лицу выданы", - отметил Субботин.

Компания Likeme также направила в РКН документы о создании в России офиса. Как сообщил ее представитель в РФ Дмитрий Щербинин, подтверждающие документы Likeme направила в надзорный орган 11 февраля.

Личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах Viber и Likeme уже создали.

Как подчеркнул в ходе заседания глава IT-комитета Думы Александр Хинштейн, таким образом число полностью приземлившихся в РФ компаний возрастет до четырех. "Если коллеги из Viber так же сейчас устранят замечания, то у нас будет четыре компании", - уточнил он.

Остальные поспевают

За лидерами подтягиваются Tik Tok, Zoom и Twitter.

Директор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе Сергей Соколов сообщил на заседании, что компания начала процесс создания представительства в России, однако это оказалось непросто и небыстро. "Поэтому наша штаб-квартира в Сингапуре была бы признательна за то, чтобы нам дали время закончить этот процесс. Мы об этом проинформировали Роскомнадзор", - сказал Соколов.

TikTok уже создал форму обратной связи на своих ресурсах, а также зарегистрировал на сайте РКН личный кабинет для общения с ведомством.

Согласно данным на сайте РКН, у Zoom пока не исполнено ни одно из требований. Тем не менее, по словам Субботина, компания направила в ведомство заявление на регистрацию личного кабинета.

У Twitter пока выполнен один пункт - регистрация личного кабинета на сайте надзорного ведомства.

РКН готовит кнут

Полностью не исполнили основные требования закона Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch. Субботин отметил, что РКН находится в диалоге со всеми компаниями, но затем уточнил, что прямой связи нет с Twitch и Discord.

Замглавы Роскомнадзора заявил, что в ближайшее время ведомство начнет применять меры понуждения к IT-гигантам. Вопрос о санкциях к неподчинившимся компаниям регулятор рассмотрит в течение февраля.

По его словам, речь идет в первую очередь об экономических мерах, касающихся рекламы. Замглавы ФАС Карина Таукенова заявила, что ведомство готово к применению этих мер. В свою очередь зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что ЦБ также готов к применению мер в виде запрета рекламных платежей. По его словам, пока трудно сказать, насколько оперативно эта процедура будет работать, так как она новая.

Помимо экономических мер, регулятор заявил о готовности применить и меры технологического характера (к ним, в частности, относится частичная или полная блокировка ресурса в Рунете).

"Там есть меры экономического характера и технологического характера. Что касается технологического характера, (...) здесь у нас есть безусловная готовность, мы это демонстрировали в течение последнего года. Что касается мер экономического характера (запрет рекламы, платежи), мы здесь находимся в плотном контакте с Федеральной антимонопольной службой, с Центральным банком России, здесь тоже не видим никаких проблем", - добавил замглавы ведомства.

Руководитель Zoom по работе с органами власти в России, Украине и Евразии Эльза Ганеева заявила, что в компании ценят открытый диалог, в том числе с РКН, с которым Zoom находится "в достаточно плотном контакте". Вместе с тем она отметила, что стратегия компании является долгосрочной, поэтому для качественной и эффективной работы на рынке РФ нужно "больше времени, больше вводных для того, чтобы мы провели качественный анализ".

На заседании выступил и представитель Pinterest Павел Дунаев. Он отметил, что не владеет информацией о текущем статусе выполнения закона. Компания анализирует требования не только закона о "приземлении", но и других. "Мы с коллегами будем обсуждать внутри и смотреть дальше", - сказал Дунаев.

Он объяснил свое присутствие на заседании желанием услышать позиции ведомств. В свою очередь Субботин предложил встретиться с представителями компании Pinterest в ближайшую неделю, отметив, что почти за месяц общения никакого прогресса не наблюдается.

Оборотные штрафы - в КоАП

Однако главной новеллой стал анонсированный Хинштейном законопроект о введении оборотных штрафов за неисполнение закона. Впервые такие меры были применены в отношении Google и Meta за неудаление запрещенного контента. Российский суд обязал их выплатить 7,2 и 1,99 млрд рублей соответственно. Суммы были рассчитаны исходя из годовой выручки компаний в РФ. Теперь в нижней палате парламента задумались о закреплении такой санкции на законодательном уровне.

"Членами комитета подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Сейчас мы направили их на отзыв в правительство, как того требует регламент. Эти поправки устанавливают ответственность для участников рынка за неисполнение и требований закона о "приземлении" как такового", - сказал Хинштейн.

Он пояснил, что в случае принятия законопроекта те IT-гиганты, которые не выполнят установленные законом требования, будут нести и административную ответственность, предусматривающую оборотный штраф. При этом меры понуждения будут применяться параллельно.

Также, по словам Хинштейна, предлагается ввести административную ответственность для тех юридических, физических и должностных лиц, "кто будет игнорировать другие требования закона о "приземлении". "А именно: (требования) запрета на сбор персональных данных, запрета на прием финансовых средств, запрет на оборот рекламы, как на ресурсе нарушителя, так и на других ресурсах об этом самом нарушителе", - уточнил глава комитета.

Вместе с тем законодатель не призывает к "скорейшим репрессивным шагам" и надеется, что компании выполнят требования закона. Этот год, по словам Хинштейна, будет показательным: либо IT-гиганты приземляются, либо кто-то из них попадает под меры понуждения.

Закон о "приземлении"

1 января в силу вступил так называемый закон "о приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек выполнить три ключевых требования: создание в России полноценного представительства (филиала), регистрация личного кабинета на сайте РКН и размещение на своем ресурсе электронной формы для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах счетчик посещаемости, а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неподчинения закону РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение на денежные переводы и прием платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете.

Всего в перечень РКН внесено 13 компаний: Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.