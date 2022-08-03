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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Местонахождение двух человек выясняют на загоревшемся складе Ozon в Истре

Местонахождение двух человек выясняют на загоревшемся складе Ozon в Истре
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Местонахождение двух людей не известно после начала пожара в складском комплексе в Истре, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сведений о погибших нет, есть пока два человека неустановленного местонахождения. Пострадали 11 человек, два обратились за помощью, остальным ничего не угрожает", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, площадь пожара достигла 50 тыс. кв. метров. Более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

По данным Минздрава Московской области, за медпомощью обратились 11 человек, девять из них после осмотра медиками от госпитализации отказались. Двое отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС, вылетели два вертолёта Ка-32. В тушении также задействована пожарно-насосная станция, приведен в готовность дополнительный вертолет Ми-8.

Пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Истра Ozon
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