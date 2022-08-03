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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Пожарный поезд привлекли для тушения склада Ozon в Истре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожарный состав с водой и пенообразующим средством привлекают к тушению возгорания на складе компании Ozon в Истре, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги в среду.

"Для тушения пожара на складе в городском округе Истра задействован пожарный поезд со станции Бекасово-сортировочное. В составе поезда три цистерны и вагон-насосная станция. Экипаж состоит из 5 человек. Пожарный поезд вмещает 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, длина пожарных рукавов – 1200 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что угрозы для объектов ОАО "РЖД" пожар не несет.

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Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, площадь пожара достигла 50 тыс. кв. метров. Более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

По данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, девять после осмотра медиками от госпитализации отказались. Двое отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС. "К месту происшествия вылетели два вертолёта Ка-32", - заявили в МЧС. Для тушения пожара также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что здание склада уже не спасти. Основная цель оперативных служб – не допустить возгорания соседних объектов.

В свою очередь, пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начали проверку.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Ozon Истра Московская область
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