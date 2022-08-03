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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Площадь пожара на складе Ozon в Истре выросла до 50 тыс. кв. м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре достигла 50 тысяч квадратных метров, сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ.

В ходе тушения пожара задействована пожарно-насосная станция, приведен в готовность дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России, добавили в ведомстве.

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Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в Истре, площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. м, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

Тушение пожара на складе Ozon осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС. К месту происшествия вылетели два вертолёта Ка-32.

По данным пресс-службы подмосковной "скорой помощи", пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.

"По предварительным данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, из них девять после осмотра медицинскими специалистами от госпитализации отказались. Двое госпитализируются в больницы Подмосковья в состоянии средней степени тяжести", - приводит данные ведомства пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На месте продолжают работать бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Ozon
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